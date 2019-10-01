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أخبار العالم

وول ستريت جورنال: بومبيو شارك في مكالمة جعلت الكونجرس يقلب الطاولة على ترامب

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 02:09 ص
بومبيو
بومبيو
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أ ش أ
كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، عن أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو شارك في المكالمة الهاتفية المثيرة للجدل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والتي أدت إلى تدشين الديمقراطيين في الكونجرس الأمريكي الأسبوع الماضي إجراءات التحقيق في إقالة محتملة لترامب.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول بارز في الخارجية الأمريكية، لم تذكر اسمه، أن بومبيو كان من بين مسؤولي إدارة ترامب الذين كانوا يستمعون إلى مكالمته الهاتفية مع زيلينسكي.

وأوضحت الصحيفة أنه حسب النص الجزئي للمكالمة الهاتفية الذي صدر عن البيت الأبيض، فإنها تضمنت ضغط ترامب على زيلينسكي لدفعه إلى التحقيق في العلاقات المحتملة بين المرشح الديمقراطي المحتمل لانتخابات الرئاسة الأمريكية ونائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن ونجله هانتر، الذي تربع على رئاسة إحدى شركات الغاز الأوكرانية، ورجال الأعمال الأوكرانيين.

وأشارت الصحيفة إلى أن شخصا لم يكشف عن هويته بعد أبلغ في شكوى رسمية عن المكالمة الهاتفية التي جرت في يوليو الماضي، مدعيا أن ترامب ضغط على الرئيس الأوكراني للتحقيق في شأن بايدن، وذلك في حضور 10 مسؤولين في الغرفة مع ترامب.

وأضافت الصحيفة أن الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي أطلقوا تحقيقا في إقالة محتملة لترامب واستدعوا بومبيو للشهادة لتقديم وثائق متعلقة بالتحقيق في موعد أقصاه 4 أكتوبر المقبل.
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