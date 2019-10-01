رئيس البرازيل الأسبق يرفض الانتقال إلى سجن شبه مفتوح

رفض رئيس البرازيل الأسبق لويس ايناسيو لولا دي سيلفا، أمس الاثنين، الشروط المطروحة عليه للانتقال إلى سجن شبه مفتوح وذلك بعد قضاء عام ونصف العام داخل زنزانة في إطار اتهامات بارتكاب جرائم فساد وغسيل أموال.





وذكرت شبكة /إيه بي سي نيوز/ الإخبارية الأمريكية أن فريق الادعاء - الذي يتولى التحقيق مع الرئيس الأسبق - وافق على وضعه في ظروف أكثر مرونة والتي تشمل وضعه رهن الإقامة الجبرية أو البقاء داخل سجن شبه مفتوح ، غير أنه رفض هذا العرض، مؤكدًا أنه لن يقبل سوى بقرار يتعلق بطبيعة سجنه من المحكمة العليا البرازيلية.