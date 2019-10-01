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ثقافة

أوبرا الاسكندرية تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر المجيد.. الأحد

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 06:45 ص
دار الأوبرا بالإسكندرية
دار الأوبرا بالإسكندرية
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أ ش أ
تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، حفلا فنيا لفرقة أوبرا الاسكندرية للموسيقى والغناء العربي، بقيادة المايسترو إيهاب عبد الحميد، الأحد القادم، على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.

يأتي الحفل في إطار احتفالات دار الأوبرا المصرية بذكرى نصر أكتوبر المجيد، ويتضمن البرنامج باقة من أجمل الأغانى الوطنية التي ترسخت فى وجدان المصريين.

تجدر الاشارة إلى أن فرقة أوبرا الإسكندرية تأسست فى الموسم الفنى لعام 2004 ، وشاركت في العديد من الحفلات الفنية الناجحة بالمهرجانات الدولية والمحلية ولاقت استحسان و إعجاب الجمهور .
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