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مرأة

طريقة جديدة لعمل بيتزا رول

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 05:00 ص
طريقة عمل بيتزا رول
طريقة عمل بيتزا رول
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أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف نورا السادات ،طريقة تحضير بيتزا رول ،بمذاق لا يقاوم وشكل جديد يجعل الجميع يقبل على تناولها ،كما يمكن للأطفال أخذها كبديل للساندويتشات المدرسية .

مقادير بيتزا رول :

عجينة بيتزا
ملعقة كبيرة زيت زيتون
ملعقة صغيرة خميرة دقيق
ملعقة صغيرة سكر
رشة ملح ماء دافيء
للعجن
ربع كوب صلصة طماطم
2 ملعقة صغيرة بهارات
إيطالية 100 جرام بسطرمة
بصل أخضر
شرائح رفيعة
2 كوب جبنة
مشكلة مبشورة

طريقة تحضير بيتزا رول :

* تُفرد عجينة البيتزا على سطح مرشوش بالدقيق باستخدام نشابة

* توضع الصلصة وعليها البسطرمة والبصل الأخضر والجبن

* تلف مثل الرول وتقطع باستخدام السكين

* ترص في صينية سهلة الفتح

* تدخل فرن ساخن على درجة حرارة 200 مئوية حتى تنضج

* تقدم ساخنة
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