طريقة جديدة لعمل بيتزا رول

تقدم الشيف نورا السادات ،طريقة تحضير بيتزا رول ،بمذاق لا يقاوم وشكل جديد يجعل الجميع يقبل على تناولها ،كما يمكن للأطفال أخذها كبديل للساندويتشات المدرسية .



مقادير بيتزا رول :



عجينة بيتزا

ملعقة كبيرة زيت زيتون

ملعقة صغيرة خميرة دقيق

ملعقة صغيرة سكر

رشة ملح ماء دافيء

للعجن

ربع كوب صلصة طماطم

2 ملعقة صغيرة بهارات

إيطالية 100 جرام بسطرمة

بصل أخضر

شرائح رفيعة

2 كوب جبنة

مشكلة مبشورة



طريقة تحضير بيتزا رول :



* تُفرد عجينة البيتزا على سطح مرشوش بالدقيق باستخدام نشابة



* توضع الصلصة وعليها البسطرمة والبصل الأخضر والجبن



* تلف مثل الرول وتقطع باستخدام السكين



* ترص في صينية سهلة الفتح



* تدخل فرن ساخن على درجة حرارة 200 مئوية حتى تنضج



* تقدم ساخنة