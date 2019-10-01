طريقة جديدة لعمل بيتزا رول

تقدم الشيف نورا السادات ،طريقة تحضير بيتزا رول ،بمذاق لا يقاوم وشكل جديد يجعل الجميع يقبل على تناولها ،كما يمكن للأطفال أخذها كبديل للساندويتشات المدرسية .
مقادير بيتزا رول :
عجينة بيتزا
ملعقة كبيرة زيت زيتون
ملعقة صغيرة خميرة دقيق
ملعقة صغيرة سكر
رشة ملح ماء دافيء
للعجن
ربع كوب صلصة طماطم
2 ملعقة صغيرة بهارات
إيطالية 100 جرام بسطرمة
بصل أخضر
شرائح رفيعة
2 كوب جبنة
مشكلة مبشورة
طريقة تحضير بيتزا رول :
* تُفرد عجينة البيتزا على سطح مرشوش بالدقيق باستخدام نشابة
* توضع الصلصة وعليها البسطرمة والبصل الأخضر والجبن
* تلف مثل الرول وتقطع باستخدام السكين
* ترص في صينية سهلة الفتح
* تدخل فرن ساخن على درجة حرارة 200 مئوية حتى تنضج
* تقدم ساخنة
مقادير بيتزا رول :
عجينة بيتزا
ملعقة كبيرة زيت زيتون
ملعقة صغيرة خميرة دقيق
ملعقة صغيرة سكر
رشة ملح ماء دافيء
للعجن
ربع كوب صلصة طماطم
2 ملعقة صغيرة بهارات
إيطالية 100 جرام بسطرمة
بصل أخضر
شرائح رفيعة
2 كوب جبنة
مشكلة مبشورة
طريقة تحضير بيتزا رول :
* تُفرد عجينة البيتزا على سطح مرشوش بالدقيق باستخدام نشابة
* توضع الصلصة وعليها البسطرمة والبصل الأخضر والجبن
* تلف مثل الرول وتقطع باستخدام السكين
* ترص في صينية سهلة الفتح
* تدخل فرن ساخن على درجة حرارة 200 مئوية حتى تنضج
* تقدم ساخنة