محافظ دمياط تكشف عن تفاصيل افتتاح 3 مدارس بتكلفة 24 مليون جنيه.. فيديو

أكدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بالتعليم الفني، موضحة أنه تم افتتاح 3 مدارس بتكلفة 24 مليون جنيه، فضلا عن أن 17 مدرسة جديدة ستدخل العملية التعليمية هذا العام بتكلفة 271 مليون جنيه.



وأضافت الدكتورة منال عوض، خلال مداخلة عبر برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن أبناء محافظة دمياط يهتمون بالتعليم، كما أن نسبة الأمية فيها منخفضة، موضحة أن الكثافة في فصول مدارس دمياط ليست مرتفعة.



وأعلنت محافظ دمياط، أن الأسبوع المقبل سيشهد افتتاح أول مدرسة دولية حكومية بالمحافظة، حيث كان هناك أبناء من دمياط يضطرون لإرسال أولادهم إلى خارج المحافظة حتى يلتحقوا بالتعليم "الإنترناشيونال"، معقبة: "مش هيحتاجوا وهيلاقوا مدرسة إنترناشيونال داخل المحافظة".



ومن جهته، أبدى الإعلامي عمرو أديب، مقدم البرنامج، سعادته بافتتاح مدارس جديدة في عدد من المحافظات، قائلا: "أعطي الناس لا تحتاس"، منوها بأنه لم يكن هناك اهتمام بافتتاح مدارس جديدة خلال الـ 30 عاما الماضية، ولكن الوضع الآن يتغير.