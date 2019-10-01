أفراح البلد تشارك حفل زفاف مصطفى ونورا في بني سويف.. صور

في ليلة من ألف ليلة وليلة شارك "أفراح البلد"، حفل زفاف مصطفي محمد عبد اللهي من عيلة ابوشنب ، علي جميلة الجميلات وبنت الحسب والنسب نوران محمد فرحات بكالوريوس تجارة إدارة أعمال ، بنت الزميل الصحفي محمد فرحات و شقيقة الدكتورة نرمين رابعة تركيبات بكلية الأسنان بجامعة بني سويف ، وأحمد بالثانوية العامة وذلك بقاعة لميس بنادي المهندسين بمدينة بني سويف .



حضر الحفل لفيف من السياسيين وأعضاء مجلس النواب والصحفيين والإعلاميين ومراسلي القنوات الفضائية و والمواقع الإلكترونية والتنفيذيين ببني سويف وممثلين عن هيئة التأمين الصحي بالمحافظة وأهالي وأصدقاء وجيران العروسين.



ومشاركة من صدي البلد ننشر حفل الزفاف مجانا مع تمنياتنا للعروسين بحياة زوجية سعيدة .