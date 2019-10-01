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محافظات

أفراح البلد تشارك حفل زفاف مصطفى ونورا في بني سويف.. صور

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 05:48 ص
صدى البلد
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محمد عبد الحليم
في ليلة من ألف ليلة وليلة شارك "أفراح البلد"، حفل زفاف مصطفي محمد عبد اللهي من عيلة ابوشنب ، علي جميلة الجميلات وبنت الحسب والنسب نوران محمد فرحات بكالوريوس تجارة إدارة أعمال ، بنت الزميل الصحفي محمد فرحات و شقيقة الدكتورة نرمين رابعة تركيبات بكلية الأسنان بجامعة بني سويف ، وأحمد بالثانوية العامة وذلك بقاعة لميس بنادي المهندسين بمدينة بني سويف .

حضر الحفل لفيف من السياسيين وأعضاء مجلس النواب والصحفيين والإعلاميين ومراسلي القنوات الفضائية و والمواقع الإلكترونية والتنفيذيين ببني سويف وممثلين عن هيئة التأمين الصحي بالمحافظة وأهالي وأصدقاء وجيران العروسين.

ومشاركة من صدي البلد ننشر حفل الزفاف مجانا مع تمنياتنا للعروسين بحياة زوجية سعيدة .
أفراح البلد تشارك حفل زفاف مصطفى ونورا في بني سويف.. صور
أفراح البلد تشارك حفل زفاف مصطفى ونورا في بني سويف.. صور
أفراح البلد تشارك حفل زفاف مصطفى ونورا في بني سويف.. صور
أفراح البلد تشارك حفل زفاف مصطفى ونورا في بني سويف.. صور
أفراح البلد تشارك حفل زفاف مصطفى ونورا في بني سويف.. صور
أفراح البلد تشارك حفل زفاف مصطفى ونورا في بني سويف.. صور
أفراح البلد تشارك حفل زفاف مصطفى ونورا في بني سويف.. صور
أفراح البلد تشارك حفل زفاف مصطفى ونورا في بني سويف.. صور
أفراح البلد تشارك حفل زفاف مصطفى ونورا في بني سويف.. صور
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