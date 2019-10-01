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رياضة

بالصدفة.. لاعب الزمالك السابق يكشف عن سبب دخوله عالم التدريب

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 03:39 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
قال أحمد عيد عبد الملك لاعب الزمالك السابق و مدرب فريق جولدي الحالي، أن تعاقد الفريق مع صالح موسى لاعب الزمالك و الإسماعيلي الأسبق اضافة كبيرة جدا للفريق وسيكون من الأعمدة الأساسية التي سيعول عليها للصعود بالفريق .

وأكد أحمد عيد عبد الملك في تصريحات لبرنامج " المستطيل الأخضر " مع الإعلامي أحمد عبد الجواد أن موضوع التدريب كان مفاجأة بالنسبة له بسبب أنه اعتزل، ووجد أن مسؤولي جولدي يعطونه الثقة الكاملة لخوض التجربة مع الفريق و هو ما أسعده كثيرا وجعله يوافق .

اما عن أزمة "جينيراسيون فوت" السنغالي الأخيرة وانسحاب الفريق من المبارة، أشار إلى ان فريقي "ماليندي" و"كانو سبورت" اللذان واجها المصري والأهلي على الترتيب قد خاضا اللقائين على ملعب برج العرب بشكل طبيعي تلبية لرغبة الأمن، ولكن الفريق السنغالي يريد أن يصنع شو اعلامي ليس إلا، لأنه يعرف أنه سيهزم من الزمالك بسبب الفرق الكبير في الإمكانيات بين الفريقين.
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