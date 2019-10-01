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مرأة

6 خطوات للتفرقة بين العسل الأصلي والمغشوش

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 03:43 ص
6 خطوات للتفرقة بين
6 خطوات للتفرقة بين العسل الأصلى والمغشوش
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أسماء عبد الحفيظ
بعد ضبط كمية كبيرة من العسل المغشوش خلال الأيام الماضية ،تتخوف العديد من ربات المنزل من شرائه لذلك عليك بالتفرقة بين العسل الأصلي والمغشوش فى خطوات بسيطة قبل شرائه تقيقي من التعرض لغش التجار .

قالت هبة محمد أستاذة الاقتصاد المنزلي أن بعض التجار يلجأون إلى غش العسل وخلطه بالسكر أو النشاء أو الماء بهدف الربح السهل والسريع، وهناك بعض الطرق التي نستطيع من خلالها اكتشاف العسل الأصلي من المضروب .

عود الكبريت :
- ضعي عود كبريت فى العسل ثم حاول إشعاله ففي حالة اشتعاله سريعا يكون العسل طبيعي، وإذا لم يشتعل فهو مضروب .

اختبار الماء :
- ضعي ملعقة من العسل فى كوب من الماء، إذا كان العسل مغشوشا فإنه سيذوب فى الماء سريعا، أما إذا كان طبيعيا سيستقر فى قعر الكوب دون ذوبان .

الغليان :
- ضعي ملعقة عسل على فوهة النار إذا ذاب فهو صاف، أما إذا أخذ فى الغليان فالعسل مغشوش .

فتيل الشمعة :
ضعي فتيل شمعة فى قليل من العسل وحاول إشعاله فإذا اشتعل فهو عسل طبيعي وإذا لم يشتعل فإن العسل مضاف إليه الماء .

الامتصاص :
- اسكبي بضع قطرات من العسل على قميص أبيض أوورق الكلينكس إذا امتص الورق العسل فذلك يعني أنه مغشوش والعكس .

قطرة من العسل :
ضعي قطرة من العسل على إبهامك، إذا انزلقت أو توزعت فذلك يعني أن العسل ليس طبيعيا، أما إذا بقيت قطرة العسل مكانها فإن العسل أصلي .
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