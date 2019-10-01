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رياضة

مقصر ومتخاذل .. رأي صادم للاعب الزمالك السابق في فرجاني ساسي

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 03:46 ص
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
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ريهام بكير
قال صالح موسى لاعب الزمالك الأسبق ،أن الدولي التونسي فرجاني ساسي قد تخاذل الفترة الأخيرة و كان مقصرا في حق نفسه مما جعله يظهر بمستوى ضعيف في الفترة الأخيرة . 

وأكد صالح في تصريحات ببرنامج " المستطيل الأخضر" الذي يقدمه الاعلامي أحمد عبد الجواد عبر قناة "الحدث اليوم" أن فرجاني ساسي من اللاعبين المؤثرين في تشكيلة نادي الزمالك وأحد أسباب ظهور خط وسط نادي الزمالك بهذا الشكل الفترة الأخيرة غياب لمسة ساسي الفنية للكرة. 

و نفى أن يكون فرجاني ساسي يقصد أن يظهر بهذا المستوى لكي يرحل عن صفوف نادي الزمالك مشدداُ حب التونسي الكبير للفريق ولجماهيره 
وشعوره بالراحة ضمن صفوف الفريق وهذا ما جعله يحقق عدة انجازات داخل نادي الزمالك تضاهي ما فعله خلال مسيرته الكروية قبل الانتقال للفارس الأبيض.
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