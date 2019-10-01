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دراسة غريبة توضح تأثير تلوث الهواء على نتائج الطلاب الدراسية.. لن تصدق ماذا قالت

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 04:43 ص
تأثير تلوث الهواء
تأثير تلوث الهواء على نتائج الطلاب الدراسية
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آية التيجي
أظهرت دراسة جديدة أجريت مؤخرا في كلية لندن للاقتصاد، أن الطلاب الذين يتعرضون لمستويات عالية من تلوث الهواء يحصلون على درجات سيئه في اختباراتهم.

وجاءت نتائج الدراسة وفقا لمراقبة الباحثون مجموعة من الشباب الذين يأخذون درجات عالية في اختباراتهم، وقاموا بمقارنته هذه الدرجات مع مستوى التلوث داخل قاعات الدراسة، ووجد الباحثون أن جودة الهواء لها تأثير كبير على دجتهم سواء كانت جيدة فكانت درجاتهم عالية، ومع ارتفاع مستوى التلوث، كانوا الطلاب أكثر عرضة للحصول على درجات سيئة.

قام الباحثون بمراجعة حوالي 2400 طالب، وقد تسبب تعرض الطلاب لتلوث الهواء، في انخفاض أدائهم الدراسي، وبالأخص خلال مرورهم بالاختبارات بمقدار نقطتين مئويتين، وفقا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وكشفت الدراسة أن بعض قاعات الامتحانات لديها مستويات تلوث تصل إلى 75 ميكروغرام.، حيث كان الحد الأقصى المسموح به يجب ان لا يزيد عن 25 ميكروجرام، وفقا لما حددتها منظمة الصحة العالمية.

وقال الدكتور سيفي روث، والمشرف على الدراسة، إن الربط بين التلوث والأداء الإدراكي، امرا لم تقم أى دراسة مسبقا بالبحث فيه، حيث ان هذه الدراسة أبرزت ان تلوث الهواء يمكن ان يؤثر بشكل كبير على مستوى تركيز الطلاب، ويمكن ان يتسبب في إنخفاص درجاتهم في الأختبارات.
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