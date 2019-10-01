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مرأة

تفقد دبلوماسيتك ..نصيحة الأبراج لمواليد 1 أكتوبر

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 08:55 ص
ابراج
ابراج
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أسماء عبد الحفيظ
كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ وقدمت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أهم النصائح لمواليد هذا اليوم، 1 أكتوبر، وفقا لعلم الأرقام.

شخصية اليوم في علم الأرقام..

إذا كنت مولودا في يوم 1 أكتوبر فإن ذلك يعني أن لديك روح استقلالية، وقوة شخصية.. تملك جاذبية وسحرا وتتصرف بإيجابية وتعرف كيف تنظم أفكارك وأولوياتك. أنت أيضا مسالم ولبق، لكنك تفقد دبلوماسيتك أمام ضغوط البعض.

نصيحة:

عام ٢٠١٩ مناسب بالنسبة لك لعمل دراسات، أو لدراسة شخص أو مشروع.. وهي مرحلة إعداد وتجهيز ومرحلة مهمة لمراجعة النفس واستخلاص الخبرة مما مضى، ودراسة كل شيء جيدا قبل الإقدام عليه.
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