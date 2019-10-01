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أخبار العالم

من واشنطن.. الهند تدافع عن حقها في شراء أسلحة روسية

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 03:43 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
دافع وزير الخارجية الهندي، سوبرامانيام جايشانكار، خلال زيارة إلى الولايات المتحدة عن حق بلاده في شراء نظام دفاع جوي روسي، في خطوة تهدّد واشنطن بالرد عليها بفرض عقوبات على نيودلهي.

وقال وزير الخارجية الهندي، للصحفيين قبيل لقائه نظيره الأمريكي مايك بومبيو: "لقد قلنا دائمًا إنّ ما نشتريه، مصدر معدّاتنا العسكرية، هو قرار سياديّ".

وأضاف وزير الخارجية الهندي: "لا نريد أن تملي علينا دولة، أيًّا تكن، ما يجب أن نشتريه أو لا نشتريه من روسيا، بنفس الطريقة التي لا نريد فيها أن تملي علينا أي دولة، أيًّا تكن، ماذا نشتري أو لا نشتري من أمريكا".

ودعا وزير الخارجية الهندي، إلى "الاعتراف" بحقّ بلاده في "حرية الاختيار"، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز".

وكانت نيودلهي قد وافقت، العام الماضي، على شراء 5 أنظمة روسية للدفاع الصاروخي من طراز إس-400 مقابل 5,2 مليار دولار.

وأقرّت الولايات المتحدة في 2017 قانونًا ينصّ على فرض عقوبات شبه تلقائية على أيّ بلد يبرم صفقات تسلّح ضخمة مع روسيا.

ويهدف هذا القانون إلى معاقبة موسكو لتورّطها في النزاعين الدائرين في كلّ من أوكرانيا وسوريا، وكذلك لتدخلّها في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2016.
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