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فن

دارين حداد تثير الجدل بإطلالتها.. ورد قاسٍ من أحد متابعيها

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 04:30 ص
دارين حداد
دارين حداد
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مصطفى كرم
نشرت الفنانة التونسية دارين حداد صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وحلت دارين حداد بإطلالة مثيرة بارتدائها قميص اسود طويل فقط دون ارتداء بنطلون واعتمدت علي وضع ميك اب خفيف علي وجهها مع احمر الشفايف واسدال شعرها علي كتفها.

ولقيت الصورة ردود فعل واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "حد يخطف قلب حد كدا" و "جمالك" و "هو انت لابسه كيس زبالة يا دود".

وتشارك دارين حداد في العرض الأخير لمسرح مصر بقيادة الفنان أشرف عبد الباقي وعدد من نجوم الفن علي ربيع وأوس أوس، مصطفى خاطر، حمدي المرغني وشيماء سيف.
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