بعد كارثة مقتل الرضع بالجزائر.. قرار عاجل من السعودية للتخفيف على أسر الضحايا

أعلنت السلطات السعودية، الاثنين، تخصيص عمرة مدفوعة التكاليف لأهالي ضحايا حريق نشب في مستشفى توليد جنوبي شرق الجزائر أسفر عن مصرع 8 رضع.



وقال السفير السعودي بالجزائر، عبد العزيز العميريني، إنه يعرب عن تعازيه لأهالي الضحايا، مضيفًا في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" :"على إثر الفاجعة الأليمة التي ألمّت بمستشفى الأم والطفل بولاية الوادي والتي راح ضحيتها 8 مواليد جدد، ومواساةً لأهاليهم سيتم تخصيص عمرة مدفوعة التكاليف لأهالي الضحايا راجيًا من المولى عزّ وجل ان يلهمهم الصبر والسلوان".



وكانت مصالح الحماية المدنية في الجزائر قد أعلنت أن الحريق الذي نشب، الثلاثاء، قد تسبب في وفاة 8 أطفال رضع بين محترقين ومختنقين بدخانه، في حين تم إنقاذ 76 شخصا "11 رضيعا و37 امرأة و28 عاملا وعاملة بالمستشفى".