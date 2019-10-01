توزيع لحوم صكوك الأضاحي على البسطاء في إدفو

وزعت وزارة الأوقاف 4 أطنان لحوم أضاحي على المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية بمركز إدفو شمال أسوان وذلك فى حضور العميد عبد الرحمن عامر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو.



يأتى ذلك فى ضوء الإسهام المجتمعى لوزارة الأوقاف فى توفير الحماية الإجتماعية لمحدودى الدخل والتعامل معهم بمنتهى الإحترام والإنسانية، ومن أجل تحقيق التكافل الإجتماعى على الوجه الأكمل، وكذا توفير السلع الغذائية والاستهلاكية للبسطاء ومحدودي الدخل والأسر الأكثر احتياجًا يلقى اهتماما كبيرا من المسئولين بالدولة وهو الذى يتواكب مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى ( حياة كريمة ) .

