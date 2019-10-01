Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

توزيع لحوم صكوك الأضاحي على البسطاء في إدفو

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 06:33 ص
توزيع لحوم صكوك الأضاحى
توزيع لحوم صكوك الأضاحى
Advertisements
شاذلى عبد الفتاح
وزعت وزارة الأوقاف 4 أطنان لحوم أضاحي على المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية بمركز إدفو شمال أسوان وذلك فى حضور العميد عبد الرحمن عامر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو.

يأتى ذلك فى ضوء الإسهام المجتمعى لوزارة الأوقاف فى توفير الحماية الإجتماعية لمحدودى الدخل والتعامل معهم بمنتهى الإحترام والإنسانية، ومن أجل تحقيق التكافل الإجتماعى على الوجه الأكمل، وكذا توفير السلع الغذائية والاستهلاكية للبسطاء ومحدودي الدخل والأسر الأكثر احتياجًا يلقى اهتماما كبيرا من المسئولين بالدولة وهو الذى يتواكب مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى ( حياة كريمة ) .
Advertisements

ترشيحاتنا

خالد الغندور: «موتوا بغيظكم» الزمالك صعد لدور المجموعات.. فيديو

صدمة لـ محمد صلاح بخصوص شارة قائد منتخب مصر ..فيديو

رسميا.. الزمالك يتأهل إلى دور الـ 16 عقب انسحاب جينيراسيون السنغالي.. تفاصيل

الإجهاض أخطرها.. تعرف على أضرار تناول الشاي باللبن

بعد كارثة مقتل الرضع بالجزائر.. قرار عاجل من السعودية للتخفيف على أسر الضحايا

هل يجوز قراءة القرآن على الميت قبل دفنه؟.. الإفتاء تجيب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لكل اسم حكاية.. صان الحجر عاصمة مصر القديمة والمدينة العائمة على كنوز

احلى ضحكة في مصر.. نرمين الفقي بإطلالة رقيقة تبهر الجمهور

بإطلالة فرعونية.. شاهد| بسمة تخضع لجلسة تصوير ساحرة تبهر متابعيها