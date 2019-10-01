تعليق مؤثر من نبيل الحلفاوي على صورة قديمة له بالصف الثاني الإعدادي.. شاهد

علق الفنان نبيل الحلفاوي على صورة قديمة له من صغره، نشرها أحد متابعيه عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.



وغرد نبيل الحلفاوي عبر علي الصورة قائلا "‏دي كنت في تانية إعدادي تقريبا.. الطالب الأسمر الجالس إلى يساري أصبح فيما بعد عميدا لمعهد السينما.. رحمه الله مصطفى محمد علي، وذو الزي الأزهري كان مصطفى الكاشف مدرس اللغة العربية.. ووالد المخرج الموهوب الراحل رضوان الكاشف".



ولقيت الصورة ردود فعل واسعة من متابعي نبيل الحلفاوي عبر تويتر وجاءت التعليقات بين" ‏‎والكأس اللي مع حضرتك.. بطولة مدرسية ولا إيه" و" ‏‎الله يرحمهم يا قبطان الزمن الجميل فعلا صور كلها طيبه ورجوله والاجمل نقاء القلوب والاروع الهيبه الطبيعه الممتازه رحمه الله على من غادر الحياه الحمد لله" و "‏‎‎انا قلت كدة والله شكله ما اتغيرش منور الدنيا يا قبطان".