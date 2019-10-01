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أخبار العالم

سادس نائب جمهوري عن تكساس يعلن عزمه ترك الكونجرس

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 05:37 ص
النائب الجمهوري الأمريكي
النائب الجمهوري الأمريكي ماك ثورنبيري
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أ ش أ
أعلن النائب الجمهوري الأمريكي ماك ثورنبيري، عزمه ترك العمل النيابي بنهاية الفصل البرلماني الراهن لمجلس النواب بالكونجرس الأمريكي، وأنه لن يسعى إلى إعادة انتخابه في 2020، ليكون سادس نائب جمهوري عن ولاية تكساس يعلن نفس التوجه خلال الفترة السابقة.

وقال ماك ثورنبيري، في خطاب وجهه للكونجرس في هذا الشأن إنه حظى" بشرف عظيم بخدمة الشعب الأمريكي في تكساس كنائب لمدة 25 عاما لكن علينا أن نذكر أن لكل شيء موسما وأعتقد أن الوقت قد حان للتغيير، لذلك فقد قررت أن تكون هذه هي آخر فترة برلمانية لي في مجلس النواب الأمريكي".

وبدأ ماك ثورنبيري، عمله بالكونجرس منذ عام 1994 وكان أبرز أعضاء لجنة الهيئات العسكرية بمجلس النواب.

وينضم هذا النائب إلى أكثر من 12 آخرين من الجمهوريين بمجلس النواب الأمريكي ممن فضلوا التنحي على مدى عدة أشهر ماضية وفي معظم الأحوال لم يكن ذلك بسبب الوصول إلى نهاية فترة ولايتهم في رئاسة اللجان.
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