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رياضة

مواجهات نارية في دوري أبطال أوروبا .. موعد والقنوات الناقلة لمباريات اليوم الثلاثاء 1-10-2019

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 06:31 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
تستأنف اليوم الثلاثاء ، 1-10-2019 مباريات دوري أبطال أوروبا ، في ذهاب الجولة الثانية بالمجموعات، بمواجهات نارية ، وننشر مواعيد انطلاقها ، والقنوات الناقلة للمواجهات.

الساعة 7 إلا 5 دقائق ، تنطلق مباراتين ، الأولى ، ريال مدريد الإسباني مع كلوب براج البلجيكي ، والثانية ، أتلانتا الايطالي مع شاختار الأوكراني

وفي الساعة التاسعة مساء تنطلق 6 مواجهات نارية
سرفينا زفيزدا الصربي مع أوليمبياكوس اليوناني
يوفنتوس الإيطالي مع باير ليفركوزن الألماني
مانشستر سيتي الإنجليزي مع دينامو زغرب الكرواتي
توتنهام هوتسبير الإنجليزي مع بايرن ميونيخ الألماني
لوكوموتيف موسكو الروسي مع أتلتيكو مدريد الإسباني
جالطة سراي التركي مع باريس سان جيرمان الفرنسي

وتذاع المباريات عبر قنوات بي ان سبورت
beIN SPORTS HD 5
beIN SPORTS HD 1
beIN SPORTS HD 6
beIN SPORTS HD 2
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