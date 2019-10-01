مواجهات نارية في دوري أبطال أوروبا .. موعد والقنوات الناقلة لمباريات اليوم الثلاثاء 1-10-2019

سرفينا زفيزدا الصربي مع أوليمبياكوس اليوناني

يوفنتوس الإيطالي مع باير ليفركوزن الألماني

مانشستر سيتي الإنجليزي مع دينامو زغرب الكرواتي

توتنهام هوتسبير الإنجليزي مع بايرن ميونيخ الألماني

لوكوموتيف موسكو الروسي مع أتلتيكو مدريد الإسباني

جالطة سراي التركي مع باريس سان جيرمان الفرنسي

تستأنف اليوم الثلاثاء ، 1-10-2019 مباريات دوري أبطال أوروبا ، في ذهاب الجولة الثانية بالمجموعات، بمواجهات نارية ، وننشر مواعيد انطلاقها ، والقنوات الناقلة للمواجهات.الساعة 7 إلا 5 دقائق ، تنطلق مباراتين ، الأولى ، ريال مدريد الإسباني مع كلوب براج البلجيكي ، والثانية ، أتلانتا الايطالي مع شاختار الأوكرانيوفي الساعة التاسعة مساء تنطلق 6 مواجهات ناريةوتذاع المباريات عبر قنوات بي ان سبورتbeIN SPORTS HD 5beIN SPORTS HD 1beIN SPORTS HD 6beIN SPORTS HD 2