أخبار الفن.. خلاف إليسا وتركي آل الشيخ.. بشرى تداعب شيرين رضا أمام عمرو دياب.. والشيف بوراك مع يارا في منزلها

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:



https://www.elbalad.news/4000599

بعد خلافها مع تركي آل الشيخ .. إليسا تظهر في الرياض مصابة بـ ذراعها .. فيديو



وضعت الفنانة إليسا حدا للكثير من الاقاويل التى انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية بمنعها من الغناء فى السعودية بأمر من رئيس هيئة الترفيه تركى آل الشيخ وذلك بعد وصولها الى الرياض لتقديمها حفلا غنائيا هناك.





https://www.elbalad.news/4001005

كل يوم بيحب واحدة.. بشرى تداعب شيرين رضا أمام عمرو دياب



نشرت الفنانة بشرى، مقطع فيديو قصيرا عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، يظهر حفل الهضبة عمرو دياب الذي أحياه قبل أيام في الجونة الساحلية.





https://www.elbalad.news/4001026

بعد لقائه نانسي عجرم.. الشيف بوراك مع يارا في منزلها



نشرت الفنانة اللبنانية يارا، صورة عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت بصحبة الشيف بوراك، وذلك في جلسة جمعت بينهما في العاصمة بيروت، بعدما التقى الأخير بالفنانة نانسي عجرم في بيتها.





https://www.elbalad.news/4001124

علي طريقة غادة عادل .. أروى جودة تثير الجدل بـ إطلالة من مهرجان الجونة رغم انتهائه



نشرت الفنانة أروى جودة صورة جديدة لها عبر إنستجرام من مهرجان الجونة المنتهية دورته الثالثة، يوم الجمعة الماضي.



وحلت أروى جودة بإطلالة مثيرة تشبه غادة عادل واعتمدت علي ارتداء فستان باللون اللبني مكشوف الصدر مع وضع ميكب خفيف علي وجهها مع تضفير شعرها وتركه منسدلا على كتفيها.





https://www.elbalad.news/4001145

تعليق مؤثر من نبيل الحلفاوي على صورة قديمة له بالصف الثاني الإعدادي.. شاهد



علق الفنان نبيل الحلفاوي على صورة قديمة له من صغره، نشرها أحد متابعيه عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

