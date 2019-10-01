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أخبار البلد

يحال للتأديب من يمارس المضاربة في الأتعاب.. تعرف على توصيات لجنة السلوك بنقابة المحامين

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 07:43 ص
صدى البلد
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حمادة خطاب
أعلنت نقابة المحامين عددا من التوصيات الجديدة التي تخص لجنة مدونة السلوك بالنقابة.

وتضمنت التوصيات التزامات واضحة على المحامين بالامتناع عن كل ما شأنه الإساءة بأفعاله الشخصية أو تصرفاته المهنية داخل المحكمة أو النيابة أو القسم أو داخل مكتبه سواء قولا أو فعلا أو بأي وسيلة وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضحت اللجنة في توصياتها أنه يمتنع على المحامي الإساءة إلى نقابته أو زملائه أو مهنته أو غيره ممن يتعاملون معه بصفته محاميا.

وفيما يلي أبرز توصيات اللجنة:

١- إيقاف كل محامي يصدر ضده حكما وإحالته للتأديب فورا.

٢- تفعيل آلية التأديب بالنقابة العامة.

٣- التزام المحامي بالزي الكامل في أثناء ممارسته للمهنة.

٤- محاسبة المحامي الذي يتسبب عمدا في الإساءة لموكله أو خصم موكله بما يخرج عن مقتضيات رسالة الدفاع.

٥- يمتنع على المحامي الإعلان عن نفسه بوسائل تسيء إلى قيمة مهنة المحاماة.

٦- المحامي الذي يمارس المضاربة في الأتعاب يحال إلى التأديب.

٧- محاسبة المحامي الذي يستخدم اسم النقابة أو يتحدث باسمها دون إذن كتابي.

٨- محاسبة المحامي الذي ينشر أخبار كاذبة أو إشاعات حول النقابة أو أعضاء الجمعية العمومية.
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