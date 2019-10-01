الهلال يتفوق على السد.. موعد والقناة الناقلة لنصف نهائي دوري أبطال آسيا

يلتقي السد القطري مع ضيفه الهلال السعودي، اليوم الثلاثاء، في قمة نارية في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا في تمام الخامسة والنصف مساء ، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 2.



ويسعي الفريقين إلى بلوغ المباراة النهائية والتتويج باللقب للمرة الثالثة في تاريخ كل منهما، حيث حققه الفريق القطري عامي 1989 و2011، والسعودي عامي 1992 و2000.



تاريخ مواجهات الهلال السعودي مع السد القطري



يتفوق فريق الهلال على منافسه السد بحسب ما أظهرته لغة الأرقام ، حيث يتميز الفريق السعودي على منافسه في 10 مباريات بدءًا من دور المجموعات وحتى الدور ربع النهائي بقوته الهجومية الضاربة وصلابته الدفاعية، إذ سجل 17 هدفًا، واستقبل 9 أهداف، فيما أحرز السد 15 هدفًا، واهتزت شباكه 13 مرة.



التقى الفريقان كثيرا خلال مشوار المسابقة، لكن أبرز لقاءاتهما في المراحل الاقصائية كان عام 2014 في الدور ربع النهائي عندما فاز الهلال 1-صفر ذهابا في الدوحة سجله سلمان الفرج (71) وتعادلا سلبا في الإياب بالرياض.



والتقى الفريقان في دور المجموعات موسم 2010 وخسر السد على ملعبه صفر-3 وتعادلا سلبا في الرياض، والتقيا أيضا في دور المجموعات عام 2015 وفاز السد 1-صفر بالدوحة، ورد الهلال 2-1 بالرياض.