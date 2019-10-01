السيسي يعلن عن مسار جديد للتعليم التكنولوجي وأمريكا تفرض عقوبات على كيانات روسية لتدخلها في الانتخابات.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

الجيش الأمريكي: مقتل 10 مسلحين بعد هجوم بالصومال

الحكومة الأردنية تلزم المعلمين والطلبة بالعودة للدوام الدراسي اليوم

ميركل تبحث مع ولي عهد أبوظبي هاتفيا القضايا الإقليمية والدولية





وأبرزت صحيفة "الوطن" الكويتية إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي أن خطة التطوير الشاملة للتعليم في مصر تتضمن إنشاء مسار جديد للتعليم التكنولوجي، وهو مسار يختلف عن مسار التعليم الجامعي التقليدي، ويخفف الضغط عليه، قائلًا إن الدولة تضع تطوير التعليم بشقيه الجامعي وقبل الجامعي على رأس أولوياتها، إيمانا منها بضرورة توفير أحدث وأرقى مستويات التعليم للمواطن المصري.





واهتمت "الأنباء" بتصريحات الرئيس السيسي بأنه لا داعي للقلق من قبل محدودي الدخل الذين تأثروا سلبيا بإجراءات تنقية البطاقات التموينية، مؤكدا أنه يتابع بنفسه هذه الإجراءات، مشيرا إلى التزام الحكومة بحقوق المواطنين البسطاء.





وقالت "الجريدة" إن نيابة أمن الدولة العليا في مصر جددت حبس المتهم بالتورط في حادث الانفجار أمام محيط معهد الأورام بالقاهرة، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة، حول تورطه بالحادث الذي وقع عن طريق إحدى السيارات المفخخة والمسرعة عكس اتجاه السير بشارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، واصطدمت بـ 3 مركبات.





على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت "الراي" بأن الجيش الأميركي أعلن أن قواته وقوات معاونة لها قتلت عشرة مسلحين ودمرت مركبة بعد أن شن متطرفون صوماليون هجوما عنيفا على قاعدة تتولى فيها القوات الأميركية الخاصة تدريب أفراد كوماندوس صوماليين.





وقالت "الأنباء" إن القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا "أفريكوم" أعلن أنها شنت غارة جوية بالتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني الليبية على "إرهابيين" من تنظيم داعش جنوب ليبيا.





وقالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" بأن وزارة التربية والتعليم الأردنية الاثنين المعلمين والطلبة باستئناف الدوام الدراسي اعتبارا من اليوم الثلاثاء عبر تعميم وجهته لمديريات التربية في جميع محافظات المملكة، مشيرةً إلى أن هذا التعميم جاء بعد قرار المحكمة الإدارية الصادر أمس الأحد بشأن وقف الإضراب المفتوح الذي تنفذه نقابة المعلمين في المدارس الحكومية بعد دخوله الأسبوع الرابع مؤكدة فيه "ضرورة دعوة مديري المدارس لاولياء الأمور بارسال أبنائهم للمدارس".





وذكرت "القبس" أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أعلن أن بلاده ستقدم مساعدات بقيمة 60 مليون يورو لدعم العملية الانتقالية في السودان، قائلًا في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس الحكومة السودانية عبدالله حمدوك إن بلاده ستحتضن مؤتمرا دوليا لدعم السودان اقتصاديا.





وأشارت "الوطن" إلى أن المستشارة الالمانية انجيلا ميركل بحثت مع ولي عهد ابوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة الاماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في اتصال هاتفي القضايا الاقليمية والدولية.





واهتمت "الراي" بتصريحات المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي بأن ميليشيات الحوثي الإيرانية تروج لادعاءات غير حقيقية، هدفها تضليل الرأي العام الدولي والإقليمي، مؤكدًا أن الحوثيين حاولوا الالتفاف على وحدات الجيش الوطني، إلا أن قوات التحالف قامت بإفشال المحاولة.





وأشار إلى أن من أهم التهديدات التي تواجه الأمن الإقليمي والدولي، هو تهديد الميليشيات الحوثية، باستخدام الأسلحة النوعية، وخصوصا الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار.





دوليًا، قالت "القبس" إن وزارة الخزانة الأميركية أعلنت أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات ضد شركة روسية وثلاثة مواطنين روس وخمس سفن، بزعم انتهاكهم للعقوبات المفروضة ضد سوريا وتخطيطهم لتوريد وقود الطائرات إلى القوات الروسية في سوريا، مشيرة إلى أن الأفراد الثلاثة الذين استهدفتهم، هم على صلة بشركة (أو.جيه.إس.سي سوفراخت)، موضحة أنها جمدت أي أصول لهم في الولايات المتحدة ومنعت الأميركيين من التعامل معهم.





ونقلت "الجريدة" عن بيان أصدرته الخارجية الروسية قوله: "نعرب عن دهشتنا الشديدة إزاء الحزمة الجديدة من العقوبات، التي فرضتها الإدارة الأميركية ضد روسيا في 30 سبتمبر. فقد تم فرضها بشكل تعسفي ضد مواطنين روس، ومواطن تايواني، ومنظمات تجارية مسجلة في سيشيل وجمهورية التشيك، وعدد من الدول الأخرى، وضد عدد من الطائرات والسفن".



