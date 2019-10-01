الرئيس الصيني: لا توجد قوة في العالم قادرة على إضعافنا

قال الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم الثلاثاء في خطاب ألقاه في بكين في مستهل الاحتفالات بالذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية إنه لا توجد قوة في العالم يمكنها أن تهزّ دعائم الأمة الصينية.



وأضاف الرئيس الصيني: "ما من قوة يمكنها أن تهزّ دعائم أمّتنا العظيمة. ما من قوة يمكنها أن تمنع الشعب الصيني والأمة الصينية من المضي قدمًا".



وانطلقت الاحتفالات الضخمة بهذه المناسبة بـ70 طلقة مدفعية أطلقت من ساحة تيان إنمين التي ازدانت بملصقات عملاقة كتب عليها "العيد الوطني 1949-2019".



وتواجه القوة الاقتصادية الصينية حربا تجارية شنها العام الماضي الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وبدا الاقتصاد الصيني يتأثر بذلك.



كما تواجه السلطات الصينية مشاكل خصوصا منذ يونيو في هونج كونج في جنوب البلاد حيث اندلعت حركة احتجاج لا سابق لها منذ استعادة الصين هذه المنطقة من المستعمر البريطاني في 1997.



