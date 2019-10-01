Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الرئيس الصيني: لا توجد قوة في العالم قادرة على إضعافنا

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 07:31 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
قال الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم الثلاثاء في خطاب ألقاه في بكين في مستهل الاحتفالات بالذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية إنه لا توجد قوة في العالم يمكنها أن تهزّ دعائم الأمة الصينية.

وأضاف الرئيس الصيني: "ما من قوة يمكنها أن تهزّ دعائم أمّتنا العظيمة. ما من قوة يمكنها أن تمنع الشعب الصيني والأمة الصينية من المضي قدمًا".

وانطلقت الاحتفالات الضخمة بهذه المناسبة بـ70 طلقة مدفعية أطلقت من ساحة تيان إنمين التي ازدانت بملصقات عملاقة كتب عليها "العيد الوطني 1949-2019".

وتواجه القوة الاقتصادية الصينية حربا تجارية شنها العام الماضي الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وبدا الاقتصاد الصيني يتأثر بذلك.

كما تواجه السلطات الصينية مشاكل خصوصا منذ يونيو في هونج كونج في جنوب البلاد حيث اندلعت حركة احتجاج لا سابق لها منذ استعادة الصين هذه المنطقة من المستعمر البريطاني في 1997.

Advertisements

ترشيحاتنا

دعاء للميت قبل الدفن مكتوب يبيض وجهه عند لقاء ربه بـ9 كلمات فقط

تعليق ناري من عبد الحليم على عن أزمة التصويت لـ محمد صلاح.. فيديو

كتف قانوني من سامورا إلى أبوريدة في أزمة الزمالك وجينيراسيون

بالصدفة.. لاعب الزمالك السابق يكشف عن سبب دخوله عالم التدريب

في ذكرى ميلاده.. قصة رحيل أمين الهنيدي عراف تنبأ بها والسرطان أفقره

تعرف على الهاتف الذي يحمل أفضل كاميرا خلفية في العالم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لكل اسم حكاية.. صان الحجر عاصمة مصر القديمة والمدينة العائمة على كنوز

احلى ضحكة في مصر.. نرمين الفقي بإطلالة رقيقة تبهر الجمهور

بإطلالة فرعونية.. شاهد| بسمة تخضع لجلسة تصوير ساحرة تبهر متابعيها