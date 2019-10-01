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رياضة

الاتحاد الاسيوي يتوقع تألق ثلاثي الهلال السعودي أمام السد في نصف النهائي

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 06:15 ص
الهلال السعودي
الهلال السعودي
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ريهام بكير
القى الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي الضوء على المواجهة المرتقبة بين الهلال السعودي والسد القطري في نصف نهائي دوري أبطال آسيا ، متحدثا عن بعض لاعبي الفريقين، من بينهم ثلاثي الهلال جوميز وكاريلو ومحمد كنو.

ونرصد تقرير الاتحاد الاسيوي ، 5 أشياء يجب أن تنتظرها في نصف النهائي، جاء الفرنسي بافيتيمبي جوميز في صدارة التحليل، خصوصًا أنه فشل في هز الشباك خلال آخر مواجهتين في البطولة أمام الاتحاد، مع قدرته على نيل لقب هداف البطولة في نهايتها، حيث أنه أحرز حتى الآن 7 أهداف، ولا يتفوق عليه سوى الثنائي الخارج من المسابقة ليوناردو وجوليانو.

محمد كنو ضمن قائمة اللاعبين المفضل مشاهدتهم في مباراة الهلال والسد، وفق رؤية الموقع الرسمي للآسيوي، نظرًا لمشاركته باستمرار في التشكيلة الأساسية منذ تولي الروماني لوشيسكو قيادة الزعيم، ويجمع لاعب الوسط بين الحضور البدني والوعي في التمركز والقدرات التقنية، مما يمكّنه من المساهمة في الواجبات الهجومية والدفاعية معًا.

اللاعب الثالث هو أندريا كاريلو الذي أصبح أحد أهم أسلحة رازفان الهجومية ، فخلال آخر 4 مباريات له بالبطولة، صنع البيروفي 3 فرص بالمباراة الواحدة، مع 6 صراعات ثنائية ناجحة، وأكثر من تسديدتين في كل لقاء بالإضافة إلى دقة تمرير تصل إلى 76 %، ليسجل هدفًا ضد الاتحاد ويصنع آخر في مواجهة الإياب بربع النهائي.
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