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بين الناس

القابضة للمياه عن غرق قرية عرابة أبو عزيز بسوهاج: سننفذ مشروع الصرف بها ضمن تنمية الصعيد

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 07:17 ص
مشروع الصرف الصحى
مشروع الصرف الصحى
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مصطفى كرم
استجابت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لشكوى المواطنين المنشورة بموقع "صدى البلد"، بشأن انتشار مياه الصرف الصحي في قرية عرابة أبو عزيز بمحافظة سوهاج.

وأفادت القابضة للمياه، في ردها على الشكوى، لـ"صدى البلد" بأن قرية عرابة أبو عزيز، يجري فيها تنفيذ استكمال مشروع الصرف الصحي بإشراف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، والذى ينفذ ضمن برنامج التنمية بصعيد مصر، بتمويل من البنك الدولي.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360 .
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