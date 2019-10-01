القابضة للمياه عن غرق قرية عرابة أبو عزيز بسوهاج: سننفذ مشروع الصرف بها ضمن تنمية الصعيد

استجابت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لشكوى المواطنين المنشورة بموقع "صدى البلد"، بشأن انتشار مياه الصرف الصحي في قرية عرابة أبو عزيز بمحافظة سوهاج.



وأفادت القابضة للمياه، في ردها على الشكوى، لـ"صدى البلد" بأن قرية عرابة أبو عزيز، يجري فيها تنفيذ استكمال مشروع الصرف الصحي بإشراف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، والذى ينفذ ضمن برنامج التنمية بصعيد مصر، بتمويل من البنك الدولي.



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