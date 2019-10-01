رنيم الوليلي تفوز على نور الطيب لتتوج ببطولة سان فرانسيسكو للإسكواش

حقتت المصرية رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة للاسكواش ، الفوز على مواطنتها نور الطيب لاعبة هليوبوليس في نهائي بطولة أوراكل نت سويت سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية.



وتوجت الوليلي بالبطولة لتكون أول ألقابها بالموسم الجديد بعد ان فازت بـ3 أشوط نظيفة



الجدير بالذكر ان رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة هي المصنفة الأولى عالميا لسيدات الاسكواش ، ونور الطيب المصنفة الخامسة عالميا.

