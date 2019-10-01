معارض وندوات تثقيفية ومساعدات للطلاب.. مستقبل وطن يختتم سبتمبر بنشاطات مكثفة في جميع المحافظات

نظم حزب مستقبل وطن عدد من الفعاليات، الإثنين، على مستوى محافظات الجمهورية، في ضوء النشاطات التي يقدمها للمواطنين.



ففي محافظة الجيزة، قام أمين الحزب على مستوى المحافظة بتوزيع كمية من الشنط المدرسية على الأسر الفقيرة بمدينة 6 أكتوبر، إضافة إلى قيام أمانة الحزب في محافظة مطروح بأعمال صيانة ورفع كفاءة مدرستي السيدة عائشة بمدينة مطروح، ومدرسة الشهيد الساعدي بالسلوم.



وفي محافظة المنوفية، عملت أمانة الحزب بالمحافظة على تنظيم ندوة تثقيفية حول أهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية والتي تم تنظيمها بقرية عرب أبو ذكري بمركز قويسنا، إضافة إلى قيام أمانة الحزب بمحافظة الغربية بإقامة منافذ لبيع الخضروات والسلع التموينية بأسعار مخفضة في مراكز سمنود وزفتى وقطور.



أما محافظة كفر الشيخ افتتحت أمانة الحزب معرضا لبيع المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة بمدينة مطوبس، إضافة إلى قيام أمانة الحزب بمحافظة دمياط بتنظيم ندوة تثقيفية حول مخاطر حروب الجيل الرابع وتأثيرها على الأمن القومي المصري، بمقر مكتبة مصر العامة بمدينة دمياط الجديدة.



كما نظمت أمانة الحزب في محافظة المنيا قافلة طبية للكشف عن أمراض الرمد وصرف العلاج اللازم بالمجان بقرية منقطين بمركز سمالوط بالمنيا، إضافة إلى قيام أمانة الحزب بمحافظة سوهاج بإقامة منافذ لبيع اللحوم والخضروات بأسعار مخفضة بمراكز البلينا والعسيرات.



وعقدت أمانة الحزب في محافظة الوادي الجديد ندوة تثقيفية حول مفاهيم الأمن القومي المصري بمركز شباب القصر بمدينة باريس، إضافة إلى قيام أمانة الحزب بمحافظة أسوان بدفع المصروفات المدرسية لعدد من الطلاب الغير قادرين بمركز إدفو.

