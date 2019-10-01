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مرأة

خطوة بخطوة.. طريقة عمل بان كيك

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 06:57 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
اذا كنتِ تحاولين تقديم أكلات جديدة لأولادك وضيوفك، يمكنك ان تتعرفي علي طريقة عمل بان كيك الوصفة الأساسية خطوة بخطوة.

مقادير عمل بان كيك:

- دقيق : كوب ونصف
- سكر : 2 ملعقة كبيرة
- الفانيليا : ملعقة كبيرة
- بيكنج بودر : 2 ملعقة كبيرة
- البيض : 2 حبة
- حليب : كوب ونصف
- الزبدة : 100 غرامًا (مذوبة)
- الزبدة : ملعقة صغيرة

الخطوة الأولى

ضعي الدقيق والسكر، والفانيلا السائلة، والبيكنج باودر، والبيض، والحليب، والزبدة السائلة بوعاء الخلط

الخطوة الثانية

اخفقي المزيج حتى يصبح ناعمًا ومتجانسًا

الخطوة الثالثة

ذوبي ملعقة صغيرة من الزبدة بمقلاة غير لاصقة، وضعي مقدار مغرفة من خليط البان كيك

الخطوة الرابعة

اتركي المزيج لمدة دقيقة حتى تظهر فقاعات ثم اقلبي البان كيك على الجهة الأخرى ليتحمر، كرري الخطوة السابقة حتى نفاد الكمية، ثم قدمي البان كيك ساخنًا مع الزبدة وشراب السكر أو الفواكة حسب الرغبة
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