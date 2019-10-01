خطوة بخطوة.. طريقة عمل بان كيك

اذا كنتِ تحاولين تقديم أكلات جديدة لأولادك وضيوفك، يمكنك ان تتعرفي علي طريقة عمل بان كيك الوصفة الأساسية خطوة بخطوة.





مقادير عمل بان كيك:





- دقيق : كوب ونصف

- سكر : 2 ملعقة كبيرة

- الفانيليا : ملعقة كبيرة

- بيكنج بودر : 2 ملعقة كبيرة

- البيض : 2 حبة

- حليب : كوب ونصف

- الزبدة : 100 غرامًا (مذوبة)

- الزبدة : ملعقة صغيرة





الخطوة الأولى





ضعي الدقيق والسكر، والفانيلا السائلة، والبيكنج باودر، والبيض، والحليب، والزبدة السائلة بوعاء الخلط





الخطوة الثانية





اخفقي المزيج حتى يصبح ناعمًا ومتجانسًا





الخطوة الثالثة





ذوبي ملعقة صغيرة من الزبدة بمقلاة غير لاصقة، وضعي مقدار مغرفة من خليط البان كيك





الخطوة الرابعة



