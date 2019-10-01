افتتاح أول مدرسة عسكرية في مجال التعليم الفني بالعريش

شهدت مدينة العريش افتتاح مدرسة الشهيد محمد سمير شراب الصناعية بنين بالعريش شمال سيناء بعد رفع كفاءتها لتصبح أول مدرسة عسكرية بالعريش في مجال التعليم الفني.



وقال المستشار عبد العزيز عطية حسانين وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة،إنه تم تدريس مادة التربية العسكرية بمدرسة الشهيد محمد سمير شراب الصناعية بنين بالعريش وتحويلها إلى مدرسة عسكرية وذلك للعمل على بث روح الحب والولاء والانتماء للوطن.



وبدأت المدرسة في تدريس مادة التربية العسكرية على أن يتم تدريس المادة بداية بطلاب الصف الأول الثانوي الصناعي للعام الدراسى 2020/2019 لتصبح مادة ثابتة تدرس للأجيال القادمة.



كما تم تدريب طلاب الصف الأول بعمل عرض عسكري فى ساحة فناء المدرسة .و تم تحديد فصل تعليمى خاص بالأساليب الحديثة فى التعليم حيث تم عرض فيلم تسجيلى يعبر عن دور القوات المسلحة فى محاربة الإرهاب وما يجب علينا جميعا نحو وطننا مصر ومساعدة الدولة فى القضاء على الإرهاب .



وأقيم حفل الافتتاح للمدرسة بحضور العميد ماجد محمد احمد رئيس مجلس مدينة العريش والمهندس ممدوح الشربيني مدير عام التعليم الفنى بمديرية التربية والتعليم ويسرى جاسر مدير عام إدارة العريش التعليمية والعميد حسن ابو الفتوح قائد التربية العسكرية بالمدرسة والعقيد هشام ابراهيم توفيق قائد التربية العسكرية و محمود الكاشف رئيس مجلس الأمناء بإدارة العريش التعليمية و سمير أبو عتلة رئيس مجلس الأمناء بالمديرية وبعض الجمعيات الأهلية وعدد من قادة التعليم .



وأشاد وكيل وزارة التعليم بالمحافظة ، في كلمته بدور القوات المسلحة فى بناء هذا الجيل داعيا الله أن يمن على أرض مصرنا الحبيبة وسيناء الغالية الأمن والأمان والمزيد من التميز والنجاح لابنائنا طلاب مدارس شمال سيناء



كما تم تأهيل فناء المدرسة لإقامة عروض عسكرية وتدريب الطلاب بالمدرسة.