حدث ليلا.. شكوى جديدة ضد مرتضى منصور.. وممثل مصري يجسد شخصية صدام حسين في هوليود.. واتصال مفاجئ من المنتخب لـ محمد صلاح

نشر موقع "صدى البلد"، عدة أخبار مهمة خلال الساعات الماضية، وننشر في هذا التقرير أبرز هذه الأخبار .
الأهلي يشكو مرتضى منصور للنائب العام
أعلن محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، عن تقدم النادي الأهلي بشكاوى جديدة ضد مرتضى منصور للنائب العام، وذلك بعد تطاول رئيس الزمالك خلال الفترة الماضية.. ولمزيد من التفاصيل "اضغط هنا".
شاهد.. حقيقة ظهور وحيد القرن في شوارع القاهرة
كشف الدكتور أحمد علام، صاحب فيديو "وحيد القرن" والذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعى، عن تفاصيل الواقعة، معقبا: "الحكاية كوميدية جدا"، معتبرا أن تداول هذا الفيديو أكبر مثال على سرعة انتشار الشائعات.. ولمزيد من التفاصيل "اضغط هنا".
مفاجأة.. ممثل مصري يجسد شخصية صدام حسين في فيلم سينمائي أمريكي جديد
أعلن الفنان المصري، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية «سيد بدرية» أنه سيجسد شخصية الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في عمل فني بهوليوود، ونشر ذلك من خلال حسابه الرسمي على فيس بوك، مع مجموعة من الصور بشكله الجديد في الفيلم الذي يجسد فيه شخصية صدام حسين.. ولمزيد من التفاصيل "اضغط هنا".
منتخب مصر يتواصل مع محمد صلاح.. تعرف على السبب
تواصل الكابتن حسام البدري المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم والكابتن محمد بركات مدير المنتخب مع لاعبنا الدولي محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي للإطمئنان على حالته الصحية ومعرفة مدى حالة الإجهاد التي يعاني منها بسبب ضغط المباريات المتلاحقة مع ناديه.. ولمزيد من التفاصيل "اضغط هنا".
التعليم: تأجيل بدء الدراسة بمدرستي المجوهرات والصالحية حتى 7 أكتوبر
أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ، أن الوزارة قررت تأجيل بدء الدراسة في كل من مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية، التي تعد أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بمصر متخصصة في تكنولوجيا صناعة الحلي والمجوهرات، وكذلك مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الشرقية، التي تعد أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بمصر متخصصة بمجال تكنولوجيا الزراعة والري، وتكنولوجيا الإنتاج الحيواني والداجني، حتى يوم 7 أكتوبر 2019 بدلا من 1 أكتوبر 2019 .. ولمزيد من التفاصيل "اضغط هنا".
بعد كارثة مقتل الرضع بالجزائر.. قرار عاجل من السعودية للتخفيف على أسر الضحايا
الأهلي يشكو مرتضى منصور للنائب العام
أعلن محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، عن تقدم النادي الأهلي بشكاوى جديدة ضد مرتضى منصور للنائب العام، وذلك بعد تطاول رئيس الزمالك خلال الفترة الماضية.. ولمزيد من التفاصيل "اضغط هنا".
شاهد.. حقيقة ظهور وحيد القرن في شوارع القاهرة
كشف الدكتور أحمد علام، صاحب فيديو "وحيد القرن" والذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعى، عن تفاصيل الواقعة، معقبا: "الحكاية كوميدية جدا"، معتبرا أن تداول هذا الفيديو أكبر مثال على سرعة انتشار الشائعات.. ولمزيد من التفاصيل "اضغط هنا".
مفاجأة.. ممثل مصري يجسد شخصية صدام حسين في فيلم سينمائي أمريكي جديد
أعلن الفنان المصري، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية «سيد بدرية» أنه سيجسد شخصية الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في عمل فني بهوليوود، ونشر ذلك من خلال حسابه الرسمي على فيس بوك، مع مجموعة من الصور بشكله الجديد في الفيلم الذي يجسد فيه شخصية صدام حسين.. ولمزيد من التفاصيل "اضغط هنا".
منتخب مصر يتواصل مع محمد صلاح.. تعرف على السبب
تواصل الكابتن حسام البدري المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم والكابتن محمد بركات مدير المنتخب مع لاعبنا الدولي محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي للإطمئنان على حالته الصحية ومعرفة مدى حالة الإجهاد التي يعاني منها بسبب ضغط المباريات المتلاحقة مع ناديه.. ولمزيد من التفاصيل "اضغط هنا".
التعليم: تأجيل بدء الدراسة بمدرستي المجوهرات والصالحية حتى 7 أكتوبر
أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ، أن الوزارة قررت تأجيل بدء الدراسة في كل من مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية، التي تعد أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بمصر متخصصة في تكنولوجيا صناعة الحلي والمجوهرات، وكذلك مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الشرقية، التي تعد أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بمصر متخصصة بمجال تكنولوجيا الزراعة والري، وتكنولوجيا الإنتاج الحيواني والداجني، حتى يوم 7 أكتوبر 2019 بدلا من 1 أكتوبر 2019 .. ولمزيد من التفاصيل "اضغط هنا".
بعد كارثة مقتل الرضع بالجزائر.. قرار عاجل من السعودية للتخفيف على أسر الضحايا
أعلنت السلطات السعودية، الاثنين، تخصيص عمرة مدفوعة التكاليف لأهالي ضحايا حريق نشب في مستشفى توليد جنوبي شرق الجزائر أسفر عن مصرع 8 رضع.. ولمزيد من التفاصيل "اضغط هنا".
بومبيو شارك في مكالمة جعلت الكونجرس يقلب الطاولة على ترامب
كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، عن أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو شارك في المكالمة الهاتفية المثيرة للجدل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والتي أدت إلى تدشين الديمقراطيين في الكونجرس الأمريكي الأسبوع الماضي إجراءات التحقيق في إقالة محتملة لترامب.. ولمزيد من التفاصيل "اضغط هنا".
بومبيو شارك في مكالمة جعلت الكونجرس يقلب الطاولة على ترامب
كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، عن أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو شارك في المكالمة الهاتفية المثيرة للجدل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والتي أدت إلى تدشين الديمقراطيين في الكونجرس الأمريكي الأسبوع الماضي إجراءات التحقيق في إقالة محتملة لترامب.. ولمزيد من التفاصيل "اضغط هنا".