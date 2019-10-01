يسبب الإصابة بالتسمم.. توقفي عن إعطاء عسل النحل لطفلك قبل عام

يعتبر العسل من اهم الاطعمة التي نعتمد عليها في حياتنا لفوائده العديدة ، لكن ليس في كل الاحيان أو الاعمار، حيث اكد الدكتور الصيدلي باهر السعيد، خلال برنامج الكبسولة الذي يعرض علي قناة صدي البلد، ان العسل من الاطعمة الضارة علي الاطفال .



وقال د. السعيد ، ان العسل ضار للاطفال الاقل من عمر عام ، وذلك لأن هناك بكتريا تنتقل الي العسل ولذلك يكون جسم الطفل غير مهيئ لمقاومة هذه البكتريا والقضاء عليها .



وأكد السعيد، ان هذه البكتريا التي يحملها عسل النحل يسبب تسمم الغذاء وسوء امتصاص وامساك ومشاكل بالمعدة والهضم ولذلك يكون خطر علي الطفل اكل من عام ، لذلك يجب علي الامهات الامتناع عن وضع العسل في الاكل والتحليه به بعد عمر عام .