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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

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مرأة

يسبب الإصابة بالتسمم.. توقفي عن إعطاء عسل النحل لطفلك قبل عام

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 09:16 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
يعتبر العسل من اهم الاطعمة التي نعتمد عليها في حياتنا لفوائده العديدة ، لكن ليس في كل الاحيان أو الاعمار، حيث اكد الدكتور الصيدلي باهر السعيد، خلال برنامج الكبسولة الذي يعرض علي قناة صدي البلد، ان العسل من الاطعمة الضارة علي الاطفال .

وقال د. السعيد ، ان العسل ضار للاطفال الاقل من عمر عام ، وذلك لأن هناك بكتريا تنتقل الي العسل ولذلك يكون جسم الطفل غير مهيئ لمقاومة هذه البكتريا والقضاء عليها .

وأكد السعيد، ان هذه البكتريا التي يحملها عسل النحل يسبب تسمم الغذاء وسوء امتصاص وامساك ومشاكل بالمعدة والهضم ولذلك يكون خطر علي الطفل اكل من عام ، لذلك يجب علي الامهات الامتناع عن وضع العسل في الاكل والتحليه به بعد عمر عام .
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