دبلوماسي كوري يعرب عن تفاؤله بشأن المفاوضات النووية بين بيونج يانج وواشنطن

أعرب مون جونج-إن، مستشار الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن الخاص لشئون الوحدة والدبلوماسية والأمن، اليوم الثلاثاء عن تفاؤله بشأن المفاوضات النووية التي تجرى على مستوى العمل بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.

وقال مون - في محاضرة خاصة ألقاها بمناسبة الذكرى السنوية الـ 12 لإعلان 4 أكتوبر المشترك بين الكوريتين نقلتها وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - إنه من المتوقع إحراز تقدم في هذه المفاوضات، لاسيما عند النظر إلى الظروف السياسية الراهنة لكلتا الدولتين.

وأضاف "أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عليه تحقيق إنجاز دبلوماسي قبل بدء الانتخابات الرئاسية المقبلة، كما أنه يعتقد بأنه سينجح في تحقيق ذلك، نظرا لعلاقته الشخصية مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون".

وتابع "أما بالنسبة للزعيم كيم، فإنه حدد نهاية العام الجاري كموعد نهائي للمفاوضات، وفي حال عدم إحراز تقدم حتى ذلك الوقت، فيجب على كيم جونج-أون انتهاج طريق جديد".

وبشأن توقيت استئناف المفاوضات النووية على مستوى العمل بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، توقع مون أن تجرى المفاوضات على مستوى العمل في غضون ثلاثة أو أربعة أسابيع، قائلا "إن قمة ثالثة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة لن تعقد إلا بعد تحقيق تقدم في المفاوضات على مستوى العمل".

ورأى الدبلوماسي الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية والولايات المتحدة يمكن لهما أن تتوصلا إلى اتفاق، إذا خففت الولايات المتحدة المتطلبات والشروط التي طرحتها في قمة هانوي.