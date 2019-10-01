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مرأة

دراسة: تناول الخضراوات نيئة يضر بصحتك

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 01:33 م
صدى البلد
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أ ش أ
كشفت دراسة جديدة أن الاطعمة النيئة وخاصة الخضروات قد تحتوى أحيانا على مركبات تقتل الكائنات الحية المجهرية بالامعاء ، لذلك يفضل الأطعمة المطبوخة لانها تعزز من صحة الأمعاء ولاتغير فقط البكتيريا في أجسامنا - المعروفة مجتمعة باسم الميكروبيوم .

وقال باحثون في جامعة "كاليفورنيا"، إن العديد من الأطعمة النيئة قد تدمر البكتيريا المعوية لانها تكون مدفوعة بالمواد الكيميائية الموجودة في النباتات وهذا يبرز أهمية النظر في مكونات نظامنا الغذائي وكيف يؤثر على بكتيريا الأمعاء".
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