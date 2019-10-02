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مرأة

دراسة: علاج الربو لدى الاطفال يصعب مع إصابتهم بالقلق والاكتئاب

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 01:35 ص
علاج الربو لدى الاطفال
علاج الربو لدى الاطفال
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أ ش أ
كشفت دراسة جديدة أن أعراض القلق والاكتئاب لدى الاطفال يمكن أن تزيد من صعوبة متابعة علاجهم من الربو مما يؤدي إلى المزيد من زيارات الطوارئ .

وقالت الدكتورة "نعومى بارداش"، رئيس قسم طب الأطفال في معهد الدراسات الصحية في سان فرانسيسكو " إن الإدارة الذاتية للربو معقدة وتتطلب التعرف على الأعراض والالتزام بالأدوية وتجنب مسبباتها".

وأشار الباحثون إلى أن القلق والاكتئاب أكثر شيوعًا عند الأطفال المصابين بالربو مقارنة بالأطفال الذين لا يعانون من مرض الرئة، ومن بين مرضى الربو في الدراسة.
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