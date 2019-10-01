بعد أزمة حماتها.. سارة نخلة تواصل تصدر جوجل لليوم الثاني على التوالي

واصلت الفنانة السورية سارة نخلة تصدر مؤشر البحث جوجل في مصر، لليوم الثاني على التوالي، بسبب التصريحات المتبادلة بينها وبين والدة زوجها المنفصلة عنه الفنان أحمد عبدالله محمود.



كانت حماة سارة نخلة أعلنت أنها كادت أن تبيع شقتها لسداد مبلغ مالي لزوجة ابنها، لكن ابنها رفض ذلك، وهو ما ردت عليه الزوجة مؤكدة أن الأمور الآن في القضاء، وأنه صدر بالفعل حكم لصالحها ضد زوجها المنفصلة عنه.



من المعروف أن حكما صدر ضد الفنان أحمد عبدالله محمود عامين بتهمة خيانة الأمانة، فاستأنف الزوج على الحكم أملا في حكم براءة في درجة التقاضي التالية.



كانت سارة نخلة انفصلت عن أحمد عبدالله محمود منذ عدة شهور، ودبت العديد من الخلافات بينهما التي وصلت إلى طريق مسدود، ثم تطورت الأمور ووصلت إلى القضاء.