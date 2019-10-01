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منوعات

الحرارة الشديدة سبب خفض مدة عمل متطوعي دورة طوكيو الأوليمبية

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 08:48 ص
دورة طوكيو الأولمبية
دورة طوكيو الأولمبية
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أ ش أ
قرر المسئولون في اليابان أن تكون وردية المتطوعين في دورة الألعاب الأولمبية /طوكيو 2020/ ساعة واحدة فقط نظرا للمخاوف من ارتفاع درجة الحرارة لمستويات عالية أثناء فعاليات الدورة.

وجاء القرار الصادر من حكومة العاصمة اليابانية في ظل سياسياتها الأساسية المتعلقة بالاجراءات المضادة لارتفاع درجات الحرارة والدليل الخاص بالدورة الأولمبية الذي وضع بناء على العديد من التجارب على الفعاليات خلال الصيف الحالي.

وتعد درجة الحرارة المرتفعة صداعا تواجهه حكومة طوكيو ومنظمو الدورة الأولمبية ودورة الألعاب البارالمبية.
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