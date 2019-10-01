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الطماطم بـ 5 جنيهات .. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 1 - 10 - 2019 في مصر.. فيديو

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 08:46 ص
أسعار الخضراوات والفاكهة
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم
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مي محمد
شهدت أسعار الخضروات والفاكهة في مصر استقرارًا خلال تعاملات اليوم، الثلاثاء 1-10 - 2019، في سوق العبور ومعظم الأسواق المصرية.

ويستعرض "صدى البلد" بشكل يومي أسعار الخضراوات والفاكهة، وذلك من أجل تمكن أفراد الأسرة المصرية من التعرف على قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بشكل يومي.

واستعرض برنامج "صباح الخير يا مصر " المُذاع على فضائية "الأولى"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم، الثلاثاء 1-10 -2019.

وفيما يلي بيان تفصيلي بـ أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم في مصر:

أسعار الخضار اليوم في مصر

الطماطم: 5 جنيهات
البطاطس:5.5 جنيه
البصل: 4 جنيهات
الخيار: 4.5 جنيه
الجزر: 6 جنيهات
الملوخية: 3 جنيهات
الباذنجان: 4.5 جنيه
الفاصوليا: 18 جنيهًا

أسعار الفاكهة اليوم في مصر

الليمون البلدي : 11 جنيها
المانجة الزبدية : 12 جنيها
العنب : 5 جنيهًات
الجوافة : 5 جنيهات
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