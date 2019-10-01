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أخبار البلد

اليوم.. انخفاض نسبي في درجات الحرارة وأمطار على سواحل البلاد

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 08:55 ص
سقوط امطار
سقوط امطار
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نورهان خفاجى
يشهد طقس اليوم، الثلاثاء، سقوط أمطار على عدة مناطق من السواحل الغربية للبلاد، يصاحبها نشاط للرياح تكون شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس معتدلا على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى على محافظات مصر:
القاهرة 3‪2/2‪2
الإسكندرية 2‪9/2‪4
بورسعيد 2‪9/2‪4
رفح 2‪9/3‪0
طابا 2‪9/2‪1
شرم الشيخ 3‪3/2‪6
بني سويف 3‪2/2‪1
الأقصر 3‪7/2‪4
الوادي الجديد 3‪6/2‪4
حلايب 3‪3/2‪5
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