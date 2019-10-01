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أخبار العالم

لأول مرة.. إسرائيل تكشف تفاصيل الجدار الخرساني الذكي حول غزة

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 09:08 ص
الجدار الخرساني الذكي
الجدار الخرساني الذكي حول غزة
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سمر صالح
كشفت القناة الـ 12 بالتليفزيون الإسرائيلي، لأول مرة عن تفاصيل الجدار الأسمنتي الذي يقام طول الحدود بين غزة وإسرائيل.

وقالت القناة إن تل أبيب ستقيم سياجا إسمنتيا فوق وتحت الأرض على حدود غزة بطول 60 كيلومترا وتم استكمال 43 كيلومترا فقط من الجدار، وهو ما يمثل 70% من المشروع ككل ويبلغ عرض قاعدة الجدار 50 مترًا، وارتفاعه 6 أمتار، وتم تثبيته بتدابير تقنية واستخباراتية متقدمة لتوفير تغطية كاملة واستكمال الوشاح الدفاعي.

وأوضحت القناة أن الجدار يتم استخدام 2.3 مليون طن من الخرسانة و140 ألف طن من الحديد، ويعمل على بناءه حوالي 1400 عامل على مدار 24 ساعة.

وتابعت القناة أن الجدار يبدأ في جنوب غزة، حيث يبلغ ارتفاعه 6 أمتار، وتم وضع أجهزة الإنذار متطورة يمكنها أن تستشعر ما يجري تحت الأرض بالإضافة إلى وسائل تكنولوجية متقدمة تستطيع من خلالها تعقب ما يحدث على الجانب الآخر.
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