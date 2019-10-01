ذهب سيناء الأبيض.. الملح السيناوي مستقبل الثروة في أرض الفيروز.. إنتاجه السنوي نحو مليون طن خام.. ويتمتع بدرجة عالية من النقاء بسبب تعرض الشواطئ لسطوع الشمس طول العام

الإعفاء من القيمة الإيجارية خلال فترة توقف العمل بالملاحة

استئناف التصدير بعد إتمام عملية تطوير ميناء العريش البحري

تشارك بنسبة 80% من إنتاج الأملاح بشركة النصر للملاحات









ملاحة سبيكة

أشهر الملاحات

تطوير مستمر

تمتلك محافظة شمال سيناء تميزا بيئيا وطبيعيا لسطوع شمسي علي مدى العام، فضلا عن التربة الجيدة الخالية من كافة مصادر التلوث بكل أنواعه الصناعي والزراعي والصحي، وقد أتاحت هذه المقومات ان يكون هناك ترسيب للملح وبالتالي إنشاء ملاحات تنتج أفخر أنواع الملح.ونجح الدكتور أسامة عبد العزيز رئيس شركة النصر للملاحات، في تجديد عقد ملاحة سبيكة مع اللواء محافظ شمال سيناء، الذي ووافق علي إعفاء الملاحة من القيمة الإيجارية التي تزامنت مع إيقاف العمل بالملاحة بسبب العمليات الأمنية.وقال الدكتور أسامة عبد العزيز رئيس شركة النصر للملاحات، إن ملاحة سبيكة تصل طاقتها الإنتاجية السنوية نحو مليون طن من الملح الخام، وأن ملاحة سبيكة تشارك بنسبة 80% من إنتاج الأملاح بشركة النصر للملاحات ويتم تصدير بعضه من ميناء العريش.ولفت إلى أنه تم الاتفاق مع المشرف علي تشغيل ميناء العريش علي استئناف التصدير بعد إتمام عملية تطوير الميناء.وأضاف أن مصنع التكرير الموجود بالملاحة تم تشكيل لجنة فنية لتدبير قطع الغيار التي يحتاجها المصنع لاستئناف العمل من جديد بهدف عودة مصنع التكرير إلى الإنتاج بأقل الإمكانات، كما تم جرد المخزون من الإنتاج الخام الموجود في الملاحة لطرحه بالأسواق المحلية لحين استئناف إنتاج الملح الجديد وتسويق هذا الملح في غرب قناة السويس.وقال المهندس عمر الكاشف مدير ادارة المحاجر بالمحافظة، إن أشهر الملاحات في مصر هي ملاحة سبيكة الموجودة غرب العريش والتابعة لشركة النصر للملاحات، والتي تنتج ملح الطعام الفاخر الذي يتم تصديره إلي الأسواق العربية والأفريقية والأوروبية من خلال مصانع ملح الطعام. وتم افتتاح أحدث مصنع لتكرير الملح بملاحة سبيكة والذي ينتج: ملح فائق النعومة -ملح مائدة متنوع الدرجات, وملح مطبخ وملح طبي عالي النقاء كما تم إنشاء مركز تعبئة آلي جديد للملح المكرر ( ملح الطعام ) تضم 8 ثمانية ماكينات تعبئة آلية بطاقة إنتاجية 1500 طن / شهر لضمان سلامة وجودة المنتج.أكد اللواء محمد شوشة محافظ شمال سيناء، أن المحافظة وضعت شروطا لتطوير الملاحات عند تأجيرها للشركات والمصانع التي تستغلها‏,‏ من بينها عمل دراسات الجدوي بالاشتراك مع الهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية‏,‏ والهيئة العامة للتصنيع بهدف إنتاج ملح طعام مطابق للمواصفات القياسية المصرية‏,‏ وعمل التطوير اللازم للتوسعات في الصناعات المحتملة والتي تعتمد علي إنتاج الملاحات‏.‏وأشار إلى أن تطوير ميناء العريش البحري سيعمل علي زيادة الطاقة التصديرية نظرا لوجود تعاقدات علي الملح المنتج من سيناء، مشيرا إلي أن الملح المنتج من ملاحات سبيكة وباقي ملاحات شمال سيناء يتمتع بدرجة نقاوة عالية لتعرض شواطئها لسطوع الشمس علي مدي العام فضلا عن التربة الجيدة البعيدة تماما عن مصادر التلوث بكل أنواعه .