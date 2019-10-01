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أخبار العالم

بريطانيا تعيد 7000 من عملاء توماس كوك إلى أراضيها

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 09:13 ص
بريطانيا تعيد 7000
بريطانيا تعيد 7000 من عملاء توماس كوك
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رويترز
أفادت هيئة الطيران المدني البريطانية، اليوم الثلاثاء، بأن 39 رحلة جوية من المقرر أن تعيد 7000 شخص آخرين إلى البلاد بعد انهيار توماس كوك.

وحتى الآن جرى إعادة 115 ألفا من أصل ما يزيد على 150 ألف مسافر منذ بدء العملية في 23 سبتمبر.

وفي وقت سابق، أعلنت توماس كوك، أكبر الشركات السياحية في العالم إفلاسها، بعد تراكم الديون، التي بلغت 1.7 مليار جنيه إسترليني، وتغير سوق الرحلات والمنافسة الإلكترونية، فضلا عن أن أحداثا جيوسياسية قد طرأت وتسببت في إفساد الموسم الصيفي للشركة.

ويتواجد في الدول الأجنبية حاليا وفق وثائق شركة توماس كوك نحو 600 ألف سائح، منهم نحو 160 ألف شخص من مواطني بريطانيا.

ويؤدي إفلاس الشركة إلى فقدان 22 ألف فرصة عمل، بما في ذلك 9 آلاف فرصة عمل في بريطانيا، وقد أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستقوم بإنشاء مجموعة عمل خاصة لحل القضايا الخاصة بالوضع حول شركة كوك المفلسة وستخصص أموالا لإزالة عواقب هذا الإفلاس.
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