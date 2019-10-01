66 طالبا بالفصل.. أزمة مدرسة الزهور الرسمية للغات بكفر الشيخ تبحث عن حل

تفاقمت أزمة مدرسة الزهور الرسمية للغات بمدينة كفر الشيخ، التي تعاني من زيادة كثافة الطلاب في الفصل الواحد عن الحد المسموح به والتي تتراوح ما بين 60 إلى 66 طالبًا.



يطالب أولياء الأمور، بنقل رياض الأطفال بالمدرسة إلى مدرسة المستشار علي عبد الشكور كحل مؤقت لتفادي أزمة الكثافة الطلابية بالمدرسة، مع تخصيص قطعة أرض وإنشاء مدرسة جديدة بنفس كود المدرسة الحالية.



يقول محمد عزالدين، مهندس، ولي أمر، بدأ كل شيء حينما جرى إصدار قرار بتبرع إجباري قدره 5000 جنيه مصري كشرط أساسي لإنشاء مدرسة تجريبية لغات جديدة في المدينة عام 2010 لتكون فصل واحد ينمو على أن تكون شاملة للمراحل التعليمية "رياض أطفال- ابتدائي –إعدادي- ثانوي"، وبناءً عليه جرى تخصيص مبنى قديم تابع لمديرية التربية والتعليم في تقسيم الزهور مكون من 3 طوابق "أرضي وطابقين علوي"، ثم بناء مبنى آخر جديد مكون من 5 طوابق "أرضي و4 علوي".



ويضيف عزالدين، تقدمنا طوال الـ 8 سنوات الماضية لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية ومديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ ووكلاء الوزارة المتعاقبين واحدًا بعد الآخر ومحافظي المحافظة الذين تعاقبوا عليها بشكاوى ومذكرات تشرح حال المدرسة ومقترحات للحل بلا أي فائدة ولا أي جدوى أو حتى أدنى صور الاهتمام ولم يُقابل اهتمامنا بمستقبل أبنائنا بما يليق من الاهتمام والإسراع لحل المشكلة مع علمهم الكامل بتفاقم المشكلة يومًا بعد آخر.



ويضيف الدكتور أحمد جاد أبو العزم، نائب رئيس مجلس أمناء المدرسة، أن مساحة المدرسة التقريبية حوالي 2000 متر مربع مما يوضح عدم ملائمتها لاستيعاب 1200 طالبًا وطالبة خلال اليوم الدراسي، مع العلم أن جرى تحويل جميع المعامل وغرف الأنشطة والمكتبة وغيرها إلى فصول دراسية، لدرجة أن الإخصائيين الاجتماعيين يجلسون في غرفة تحت السلم، فضلًا عن عدم توافر مشرفات رياض الأطفال بعدد كافٍ ليقوم بخدمة الأطفال ورعايتهم.



وأشار إلى عدم توافر عدد كافٍ من أفراد الأمن بالمدرسة للسيطرة على الدخول والخروج من المدرسة وضبط النظام، ووجود نقص فادح في المدرسين والذي يُهدر وقت الطلاب والطالبات بالحصص الاحتياطية التي لا طائل من ورائها ولا يتم تدريسهم فيها حيث يقومون باستعاضة المدرسين بطلبة التربية العملية، وعدم توافر إشراف كامل على الطلاب مما أدى للكثير من الوقائع التي لا تليق من مشاجرات وتعديات بين الطلاب نتاج الازدحام داخل المدرسة.



ويطالب مراد راغب، محامٍ، ورئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمدرسة، الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، بتخصيص المساحة المناسبة من الأراضي المتاحة من أملاك الدولة داخل نطاق مدينة كفر الشيخ والتي تليق بمدرسة لغات رسمية متكاملة أسوة بسائر مدارس اللغات على مستوى المحافظة لترعى مواهب أطفالنا وتنميها بما تحتويه من تسهيلات تتناسب طبيعتها من ملاعب ومعامل ومكتبات وغيره بما يحفظ كرامة المعلمين والطلاب ويُعيد اهتمام الطلاب بالمدارس والدراسة، والتعجيل بتنفيذها على أرض الواقع.

