Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خبير يكشف سبب ارتفاع إيرادات السياحة في مصر خلال الفترة القادمة.. فيديو

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 09:23 ص
المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
Advertisements
مي محمد
أكد مدحت مراد، خبير سياحي، أن ردود أفعال جميع المسئولين عن الرحلات السياحية العالمية في حالة من الانبهار، حيث أن الجميع ينتظر افتتاح المتحف المصري الكبير.

وأشار مدحت مراد، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم الثلاثاء، إلى أن كل من وزارتي الآثار والسياحة يعملون للتسويق بصورة كبيرة وجيدة بشأن المتحف المصري الجديد، لافتا إلى أن المتحف المصري يتضمن أكثر من 5000 ألف قطعة أثرية.

وأضاف أن وجود هذه القطع التي لم تعرض من قبل سيزيد من الدخل السياحي، منوها إلى أنه من المتوقع أن يزيد إيرادات السياحة في مصر بشكل كبير عن الأعوام الماضية.

وأردف أن خلال الفترات الماضية شهدت مصر نموا سياحيا بحجم 16.5%، في حين أن أكبر دولة في العالم كانت تبلغ حجم نمو السياحة لديها 4%.

وأكد أن حاليا نعمل على تحسين الصورة الذهنية للسائح عن مصر من خلال عدة عوامل يشهدها السائح بنفسه مثل : توفير عوامل الأمن والأمان، التطور والاستقرار الذي يحدث في مصر، وجود استثمارات ومشاريع كثيرة تشهدها مصر خلال هذه الفترة، وغيرها، مما يشجع السياح على زيارة مصر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

الطماطم بـ 5 جنيهات .. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 1 - 10 - 2019 في مصر.. فيديو

ماذا يقال عند زيارة القبور 11 كلمة أوصى بها رسول الله

احذر.. فعل شائع يستهين به الكثيرون ومن يموت عليه يدخل جهنم

تعرف على الهاتف الذي يحمل أفضل كاميرا خلفية في العالم

برلماني: ارتفاع أسعار المنتجات البترولية عالميا قريبا لهذه الأسباب

هل يجوز قراءة القرآن على الميت قبل دفنه؟.. الإفتاء تجيب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لكل اسم حكاية.. صان الحجر عاصمة مصر القديمة والمدينة العائمة على كنوز

احلى ضحكة في مصر.. نرمين الفقي بإطلالة رقيقة تبهر الجمهور

بإطلالة فرعونية.. شاهد| بسمة تخضع لجلسة تصوير ساحرة تبهر متابعيها