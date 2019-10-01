خبير يكشف سبب ارتفاع إيرادات السياحة في مصر خلال الفترة القادمة.. فيديو

أكد مدحت مراد، خبير سياحي، أن ردود أفعال جميع المسئولين عن الرحلات السياحية العالمية في حالة من الانبهار، حيث أن الجميع ينتظر افتتاح المتحف المصري الكبير.



وأشار مدحت مراد، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم الثلاثاء، إلى أن كل من وزارتي الآثار والسياحة يعملون للتسويق بصورة كبيرة وجيدة بشأن المتحف المصري الجديد، لافتا إلى أن المتحف المصري يتضمن أكثر من 5000 ألف قطعة أثرية.



وأضاف أن وجود هذه القطع التي لم تعرض من قبل سيزيد من الدخل السياحي، منوها إلى أنه من المتوقع أن يزيد إيرادات السياحة في مصر بشكل كبير عن الأعوام الماضية.



وأردف أن خلال الفترات الماضية شهدت مصر نموا سياحيا بحجم 16.5%، في حين أن أكبر دولة في العالم كانت تبلغ حجم نمو السياحة لديها 4%.



وأكد أن حاليا نعمل على تحسين الصورة الذهنية للسائح عن مصر من خلال عدة عوامل يشهدها السائح بنفسه مثل : توفير عوامل الأمن والأمان، التطور والاستقرار الذي يحدث في مصر، وجود استثمارات ومشاريع كثيرة تشهدها مصر خلال هذه الفترة، وغيرها، مما يشجع السياح على زيارة مصر.