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فن

أحمد بدير: مسلسلات الأجزاء تجربة أثبتت نجاحها

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 11:53 ص
أحمد بدير
أحمد بدير
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شيرى نبيل
قال الفنان أحمد بدير إن مسلسلات الأجزاء أصبحت تحقق نجاحا جماهيريا خاصة أنها أصبحت منتشرة في الفترة الأخيرة.

وأضاف أحمد بدير، لـ"صدى البلد": أؤيد هذا الموضوع خاصة أنني شاركت في أكثر من عمل درامي يعتمد على الأجزاء مثل مسلسل "سلسال الدم" والذي قدم في أكثر من 5 أجزاء واستطاع أن يحقق نجاحا جماهيريا لأنه كان يناقش قضايا مهمة تهم المجتمع مثل الأخذ بالثأر في الصعيد.

من ناحية أخري بدأ أحمد بدير تصوير الجزء الثالث من مسلسل "البيت الكبير " المسلسل دراما صعيدية ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية الطويلة، ويناقش قضايا المرأة في الصعيد، فيما يتعلق بالإرث وتسلط الرجال والثأر، وغيرها من المشكلات الاجتماعي، ويشارك في بطولته لوسي، أحمد بدير، حجاج عبد العظيم، لقاء سويدان، الراقصة دينا، طارق صبري، ريم هلال، دنيا المصري، أحمد صيام، شريف باهر، تيسير عبد العزيز، إيمان أيوب، أحمد النقلي، وعلى الوصال، من تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.
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