بيلعب في الشارع.. مصرع طفل صدمته سيارة نقل بسوهاج

لقي طفل مصرعه إثر اصطدام سيارة نقل به أثناء لهوه أمام منزله بقرية بلصفورة دائرة مركز سوهاج، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي سوهاج العام، وأخطرت النيابة العامة.



كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، تلقي إخطارا من العميد عبد المجيد رضوان، مأمور مركز سوهاج، يفيد ح٠زث حادث تصادم بناحية بلصفورة "طريق فرعي"، دائرة المركز، بالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة نقل قيادة " أحمد. ا. ع" ٣٧ عاما سائق ويقيم دائرة المركز اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بالطفل "مازن. ع. ع" ٥ سنوات ويقيم بذات الناحية حال لهوه أمام منزله مما أدي لوفاته.



تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي سوهاج العام، بسؤال قائد السيارة ووالدة المتوفي "عفاف. ج. ش" ٣٥ عاما ربة منزل - وتقيم بذات الناحية، قررا بمضمون ما تقدم واتهمت الأخيرة قائد السيارة بالتسبب في الحادث، ونفت الشبهة الجنائية.



تم التحفظ علي السيارة، ورد تقرير مفتش الصحة يتضمن أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة نزيف داخلي ولا توجد شبهة جنائية، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك،



حرر محضر بالواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.

