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حوادث

مع مرافقين لمرضى..إصابة فردى أمن فى مشاجرة بمركز أورام قنا

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 10:30 ص
مركز أورام قنا
مركز أورام قنا
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يوسف رجب
أصيب اثنان من أفراد الأمن بمركز أورام قنا، فى مشاجرة مع مرافقين لمرضى أثناء محاولة دخولهم بالقوة لمرافقة المريض.

تلقى اللواء مجدى القاضى، مدير أمن قنا، إخطارًا من قسم شرطة قنا، يفيد بإصابة حسين سيد عبدالله25 عامًا، بشرخ فى الجمجمة و نزيف بالمخ، و حسن سيد حسن 43 عامًا، كسر بالذراع الأيسر وكدمة بالرأس، في مشاجرة مع مرافقين بمركز أورام قنا.

تم إخطار الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقى العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة، و إخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.

من جانبها شددت إدارة الأمن بالمركز جهودها لمنع أى تجاوزات و إعادة الإنضباط و الهدوء حرصًا على صحة المرضى.
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