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مرأة

نسف دهون البطن والأرداف.. 7 أعشاب خارقة للدهون

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 10:15 ص
حرق الدهون
حرق الدهون
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لمياء الياسين
لا غنى عن الأعشاب لحرق الدهون وتخفيف الوزن فلها مفعول السحر فى مساعدتك على إنقاص وزنك بسرعة غير متوقعه إلي10 أعشاب خارقة تساعدك على إنقاص الوزن يقدمها موقع بولد سكاى الهندى. 

1- الحلبة

تساعد في السيطرة على الشهية وتقليل تناول الطعام لدعم فقدان الوزن أظهرت إحدى الدراسات التي شملت 18 شخصًا أن تناول 8 جرامات من ألياف الحلبة يوميًا زاد من الشعور بالامتلاء وتقليل الجوع ويساعد تناول مستخلص بذور الحلبة انخفض من تناول الدهون اليومية بنسبة 17 ٪، مقارنة مع الدواء الوهمي، هذا أدى إلى انخفاض عدد السعرات الحرارية المستهلكة على مدار اليوم.

2. الفلفل الحار

الفلفل الحريف هو نوع من الفلفل الحار فهو يحتوي على مركب يسمى كابين والذي يعطي الفلفل الحرارة ويوفر العديد من الفوائد الصحية ويساعد فى الوقت نفسه على تعزيز عملية الأيض قليلًا، مما يزيد من عدد السعرات الحرارية التي تحرقها طوال اليوم قد يقلل أيضا من الجوع لتعزيز فقدان الوزن.

3. الزنجبيل
 الزنجبيل يمكن أن يساعد في تخفيف الوزن ودهون البطن كما أن الزنجبيل قد يساعد في خفض الوزن عن طريق زيادة التمثيل الغذائي وحرق الدهون مع تقليل امتصاص الدهون والشهية في نفس الوقت ويزيد من التمثيل الغذائي وحرق الدهون.

4. الكركم

يحتوى على مادة الكركمين، وهي مادة كيميائية تمت دراستها على نطاق واسع لمعرفة آثارها على كل شيء بدءًا من الالتهاب وحتى فقدان الوزن وأظهرت دراسة أجريت على 44 شخصًا يعانون من زيادة الوزن أن تناول الكركمين مرتين يوميًا لمدة شهر واحد كان فعالًا في تعزيز فقدان الدهون.

5. الفلفل الأسود

يحتوي على مركب قوي يسمى piperine والذي ثبت أنه يساعد في تقليل وزن الجسم ويمنع تكوين خلايا الدهون

6. القرفة

القرفة يمكن أن تزيد من فقدان الوزن وتقليل الشهية والجوع وتشير الدراسات إلى أن المركب الموجود في القرفة يمكن أن يحاكي آثار الأنسولين ، مما يساعد على نقل السكر من مجرى الدم إلى خلاياك لاستخدامه كوقود
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