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فن

أحمد بدير يكشف عن دوره في مسلسل كتف قانوني

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 12:01 م
أحمد بدير
أحمد بدير
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شيرى نبيل
كشف الفنان أحمد بدير عن دوره في مسلسل "كتف قانوني" من بطولة أحمد سلامة وسارة سلامة، متابعا: أقوم بدور شخصية "إسماعيل"، وهو رجل الأعمال الذي يتميز بالقسوة والشدة والبخل.

من ناحية أخري، بدأ الفنان أحمد بدير تصوير الجزء الثالث من مسلسل "البيت الكبير " المسلسل دراما صعيدية ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية الطويلة، ويناقش قضايا المرأة في الصعيد، فيما يتعلق بالإرث وتسلط الرجال والثأر، وغيرها من المشكلات الاجتماعي.

ويشارك في بطولته لوسي، أحمد بدير، حجاج عبد العظيم، لقاء سويدان، الراقصة دينا، طارق صبري، ريم هلال، دنيا المصري، أحمد صيام، شريف باهر، تيسير عبد العزيز، إيمان أيوب، أحمد النقلي، وعلى الوصال، من تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.
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