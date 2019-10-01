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فن

وائل الفشني يحيى حفلا غنائيا بساقية الصاوى

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 10:10 ص
وائل الفشني
وائل الفشني
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شيرى نبيل
يستعد الفنان وائل الفشنى، لإحياء حفل غنائى يوم الخميس الموافق 24 أكتوبر الجاري بساقية الصاوى، وذلك بعد النجاح الكبير الذى حققه تتر مسلسل "طايع" للنجم عمرو يوسف والمخرج عمرو سلامة والذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى.

ومن المقرر أن يقدم الفشني مجموعة من أجمل الأغنيات المختلفة مثل: تتر مسلسل واحة الغروب.

وطرح الفشنى، أدعية مختلفة وبشكل جديد خلال شهر رمضان الماضى ، وهى أدعية من التراث لكل من: "أبو نواس، ابن الفارض، الحلاج، جلال الدين الرومى".
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