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اقتصاد

بدء صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر أكتوبر اليوم

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 10:18 ص
سلع تموينية
سلع تموينية
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محمد صبيح
تبدأ شركات الجملة التابعة لوزارة التموين، اليوم الثلاثاء، في صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر أكتوبر الجاري، لأصحاب البطاقات التموينية من خلال بقالين التموين ومنافذ التوزيع، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الأول من شهر أكتوبر، بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيهًا.

يأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية، طرح كميات كبيرة من الأسماك الطازجة والمجمدة في منافذ المجمعات الاستهلاكية بتخفيضات تصل إلى 40%، في إطار الحرص على توفير المنتجات الغذائية للمواطنين وتخفيف العبء عنهم.​
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