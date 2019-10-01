بدء صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر أكتوبر اليوم

تبدأ شركات الجملة التابعة لوزارة التموين، اليوم الثلاثاء، في صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر أكتوبر الجاري، لأصحاب البطاقات التموينية من خلال بقالين التموين ومنافذ التوزيع، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الأول من شهر أكتوبر، بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيهًا.



